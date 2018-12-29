Петербургский депутат попросил проверить продажу билетов на Парад ВМФ

Продавщицу пригласительных могут привлечь к уголовной ответственности.

Продавщицу пригласительных билетов на Парад ВМФ могут привлечь к уголовной ответственности. Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил генерала-майора полиции Романа Плугина провести проверку, сообщила пресс-служба депутата.

Напомним, что в среду, 24 июля в социальной сети "ВКонтакте" начали продавать пригласительные билеты на Парад ВМФ. Стоимость одного билета составила 500 руб. Его владелец сможет попасть на парад в Кронштадте. Распространением таких пригласительных билетов занимался отдел организационной работы. Обычно они расходятся по ветеранским и общественным организациям, и только лишь оставшиеся отправляются к петербуржцам.

В 2019 году День ВМФ отмечают 28 июля. Всего в нем примут участие 40 кораблей.

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Фото: Парнас Сити | Барахолка | Северная Долина / ВКонтакте