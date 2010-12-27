Петербурженке отказались в трудоустраивать из-за половой принадлежности

Против работодателя возбуждено административное дело.

Надзорный орган Невского района оштрофовал ТСЖ "Оккервиль" за не соблюдение трудового кодекса РФ. Запрос был направлен от прокуратуры Северной столицы.

Как выяснялось, организация отказалась принимать на работу женщину, получившую направление от агентства занятости. При приеме на должность диспетчера петербурженке отказали, аргументировав это словами "для работы диспетчером требуется мужчина".

Прокуратура Северной столицы возбудило против ТСЖ "Оккервиль" административное дело. Отказавший женщине сотрудник привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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