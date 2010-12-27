Прошел суд над петербурженкой, которая присваивала себе квартиры умерших

Мошенница присвоила собственности на 5,7 млн рублей.

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Ирины Смоляковой, которую обвинили в махинациях с жилплощадью умерших людей, сообщила 19 декабря пресс-служба прокуратуры города.

Известно, что Смолякова вместе со своим сообщником узнала о пустующей квартире, хозяин которой скончался. Так как наследников у мужчины не было, жилье по закону должно было перейти государству. Злоумышленники пришли в квартиру и присвоили себе правоустанавливающие документы, а после продали жилплощадь.

По той же схеме была продана квартира на Торжковской улице. Общая сумма ущерба очинивается в более 5,7 млн рублей.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.