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Прошел суд над петербурженкой, которая присваивала себе квартиры умерших
Сегодня, 14:08
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nadiputintseva
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Прошел суд над петербурженкой, которая присваивала себе квартиры умерших

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Мошенница присвоила собственности на 5,7 млн рублей.

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Ирины Смоляковой, которую обвинили в махинациях с жилплощадью умерших людей, сообщила 19 декабря пресс-служба прокуратуры города.

Известно, что Смолякова вместе со своим сообщником узнала о пустующей квартире, хозяин которой скончался. Так как наследников у мужчины не было, жилье по закону должно было перейти государству. Злоумышленники пришли в квартиру и присвоили себе правоустанавливающие документы, а после продали жилплощадь.

По той же схеме была продана квартира на Торжковской улице. Общая сумма ущерба очинивается в более 5,7 млн рублей.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Теги: новости спб , суд
Категории: Новости СПб

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