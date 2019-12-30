Петербурженка получит от продавца шуб более млн рублей за некачественный товар

После того, как продавец отказался расторгнуть договор купли-продажи, пришлось обратиться в суд.

Петербурженка получит более миллиона рублей в качестве неустойки и компенсации морального вреда за некачественное соболиное полупальто. Об этом 10 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Зоя Пархоменко подала в суд на ООО "Елена Фурс" в 2018 году. Местная жительница купила полупальто за 415 тыс. рублей, но вскоре обнаружила, что на левом кармане оторван кусочек меха, шкурки соболей пересушены и не работают заклепки.

Как пояснили в пресс-службе судов, 20 октября 2018 года петербурженка купила в магазине на Невском проспекте полупальто из меха соболя за 415 тысяч рублей. Дома покупательница обнаружила, что шкурки соболей пересушены, на левом кармане оторван кусочек меха, а также не работают заклёпки.

В магазине не смогли заменить товар, так как аналогичного не оказалось, а денежные средства отказались вернуть из-за того, что женщина срезала ярлыки.

В итоге Василеостровский районный суд расторг договор купли продажи и взыскал с продавца общую сумму более 1,2 млн рублей без учета 1% неустойки.

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