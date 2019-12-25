Автомобиль петербурженки с шизофрений конфисковали после наезда на инспектора ДПС

В Санкт-Петербурге конфисковали автомобиль женщины, признанной невменяемой после наезда на сотрудника ДПС. Машину передали в собственность государства для дальнейшего использования.

В Санкт-Петербурге судебные приставы исполнили решение о конфискации автомобиля Renault Sandero 2019 года выпуска, принадлежавшего местной жительнице. Транспортное средство обращено в собственность государства и передано для нужд СВО, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

Исполнительное производство возбудил Восточный отдел Приморского района. Основанием стало решение суда по делу о происшествии, которое произошло в 2022 году на улице Кораблестроителей.

Как установили материалы дела, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль без государственных регистрационных знаков, которым управляла 37-летняя женщина. Когда полицейские попытались доставить ее в отдел для выяснения обстоятельств, она закрылась в машине, после чего совершила наезд на одного из инспекторов. Затем водитель попыталась скрыться, однако вскоре ее задержали на парковке на Морской набережной.

Василеостровский районный суд пришел к выводу, что женщина совершила общественно опасное деяние. Вместе с тем судебно-психиатрическая экспертиза установила, что она страдает параноидной шизофренией и в момент происшествия находилась в состоянии невменяемости. В связи с этим ее освободили от уголовной ответственности и назначили принудительное лечение.

По решению суда автомобиль был конфискован и передан в собственность государства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ