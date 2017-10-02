Владелица Bentley припарковала автомобиль на переходе и получила штраф

В Петербурге оштрафовали владелицу "Bentley" за парковку на пешеходном переходе.

Как сообщает "Фонтанка", петербуржец заметил элитную иномарку, припаркованную на пешеходном переходе около ресторана на Суворовском проспекте, 51.



Внимательный гражданин сообщил о нарушении сотрудникам ДПС. Дорожная полиция приехала на место с эвакуатором. Так как владелица "Бентли" быстро вышла к машине, спецтранспорт уехал. Однако хозяйка автомобиля получила штраф в размере 2,5 тысячи рублей по части 5 статьи 12.19 КоАП (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).