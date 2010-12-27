Петербурженка попала под машину, спасая дочь от бывшего мужа

Инцидент произошел у дома 15 по проспекту Большевиков.

В среду, 28 августа, на проспекте Большевиков женщина попала под машину, когда спасала свою дочь от бывшего мужа. Сообщает 360.

В краже трехлетней дочери мужчине помог знакомый. Когда бывшие супруги возвращались домой, тот выскочил из-за мусорного бака и забрал малышку.

Мать ребенка попыталась отнять дочь, но бывший муж удержал ее силой. После того как женщина вырвалась из рук бывшего супруга, и побежала в сторону машины, в которою посадили ее дочь, она попала под колеса автомобиля.

В итоге прохожим удалось задержать похитителей .

На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Мама девочки не стали забирать в участок.

Отметим, что по вердикту предыдущего заседания девочка должна была жить с отцом. Однако, как уверяет мать ребенка, "девочка жила на два дома".

Фото: Pixabay