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Петербурженка попала под машину, спасая дочь от бывшего мужа
Сегодня, 21:15
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IRINA_CHALKINA
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Петербурженка попала под машину, спасая дочь от бывшего мужа

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Инцидент произошел у дома 15 по проспекту Большевиков.

В среду, 28 августа, на проспекте Большевиков женщина попала под машину, когда спасала свою дочь от бывшего мужа. Сообщает 360. 

 В краже трехлетней дочери мужчине помог знакомый. Когда бывшие супруги возвращались домой, тот выскочил из-за мусорного бака и забрал малышку. 

Мать ребенка попыталась отнять дочь, но бывший муж удержал ее силой. После того как женщина вырвалась из рук бывшего супруга, и побежала в сторону машины, в которою посадили ее дочь, она попала под колеса автомобиля. 

В итоге прохожим удалось задержать похитителей . 

На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Мама девочки не стали забирать в участок. 

Отметим, что по вердикту предыдущего заседания девочка должна была жить с отцом. Однако, как уверяет мать ребенка, "девочка жила на два дома". 

Фото: Pixabay

 

 

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Теги: женщина попала под машину , петербург
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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