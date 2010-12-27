Петербурженка осталась без 100 тыс. рублей в туалете аэропорта "Пулково"

Грабитель воспользовался моментом и похитил содержимое дамской сумки в комнате общего пользования.

Сотрудники охраны петербургского аэропорта "Пулково" по горячим следам раскрыли "туалетную кражу". Об этом 7 мая сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что в полицию обратилась 17-летня девушка. Она заявила, что в комнате общего пользования у нее из сумки пропал дорогостоящий телефон и деньги. Поиски преступника продлились недолго. Вором оказался 34-летний приезжий из Москвы.

Как выяснилось, злоумышленник, находясь в туалете аэропорта, обратил внимание на оставленную дамскую сумку и решил проверить ее содержимое. Трофеем задержанного стал смартфон и денежные средства в российской и иностранной валюте. Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная со значительным ущербом гражданину". Максимальная санкция по данной статье составляет до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Москве парень убил, расчленил и пытался сжечь отца и бабушку.