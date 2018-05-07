В Москве парень убил, расчленил и пытался сжечь отца и бабушку

Появились подробности жуткого убийства на Чертановской улице Москвы.

Накануне, 6 мая, в овраге лесопарковой зоны в районе жилого дома по улице Академика Янгеля в Москве были обнаружены обгоревшие тела неустановленных мужчины и женщины с множественными колото-резаннными ранениями туловища без верхних и нижних конечностей.

В тот же день вечером благодаря неотложным действиям установлены личности потерпевших и по подозрению в убийстве задержан 24-летний молодой человек. При проведении обыска в квартире молодого человека обнаружено орудие убийства, а также останки тел убитых мужчины и женщины.

На допросе молодой человек признался в содеянном.

В ходе проведения допросов и очных ставок обвиняемый признал вину и пояснил, что находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, совершил убийство своего отца и своей бабушки. После чего расчленил тела и вывез фрагменты на принадлежащей ему автомашине по вышеуказанному адресу и в Кусковский лесопарк, где с целью сокрытия преступления сжег их. СУ СК РФ по г.Москва

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.