В Ленобласти после пожара дома нашли два обгоревших трупа

Позже выяснилось, что люди являлись жителями Санкт-Петербурга.

В селении Смирново Ленинградской области произошло возгорание одноэтажного жилого здания, после того как пламя было остановлено, пожарные службы нашли останки двух людей. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

В Ленинградской области в поселке Смирново 5 февраля загорелся одноэтажный кирпичный дом без номера на улице Центральной. Дом сгорел полностью. Сотрудники дежурной МЧС г. Выборг после тушения пожара обнаружили на месте останки двух людей, об этом сообщил Невским новостям источник в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что люди являлись жителями Санкт-Петербуга. Одному из них был 51 год, а другому 38 лет.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"