Петербурженка несла к возлюбленному наркотик в банке со сметаной и получила уголовное дело

В Петербурге правоохранители задержали девушку, которая несла в "Яблоневку" к гражданскому мужу крынку со сметаной и наркотиком.

В Петербурге задержали девушку, которая несла гражданскому мужу в тюрьму банку со сметаной и наркотиком. Об этом пишет "Фонтанка".



По данным издания, днем 6 ноября молодая петербурженка приехала на свидание к гражданскому мужу в колонию №7, расположенную на Латышских стрелков, 22, более известную как "Яблоневка". Продукты, которые девушка привезла с собой, решили осмотреть оперативники. В банке со сметаной был обнаружен пакетик, в котором было завернуто бурое вещество похожее на смолу.



Во вторник, 7 ноября з экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришло заключение по поводу находки. По данным экспертизы, в пакетике было 10 грамм наркотика.



Девушка получил уголовное дело по покушению на сбыт наркотических средств. Отметим, что ее гражданский муж отбывает срок именно за наркотики.