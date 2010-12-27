Петербурженка облила кислотой соперницу и та скончалась на месте

В Петербурге женщину признали виновной в преступлении, которое было совершено в прошлом году.

Петербургский суд вынес приговор 56-летней женщине, которая в порыве ревности облила кислотой приятеля и его возлюбленную. Об этом сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

В 2016 году в ночь с 14 на 15 октября в коммунальной квартире на Разъезжей улице случился инцидент, в котором пострадли двое. Следствием установлено, что женщина, которая приревновала знакомого, облила его уксусной кислотой, а также сожительницу. В этот момент они оба спали на диване , не предвещая беды. У потерпевшей ожог составил 34% тела. кроме того, химический ожог попал верхние дыхательные пути. В результате, жертва соседки скончалась на месте. Мужчине тоже досталось не мало, однако у него только ожоги по телу средней тяжести.

Жительницу Петербурга признали виновной по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Женщина получила наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии.