Петербуржец заказал торт для детского кружка, а получил сюрприз

Кондитеры немного перепутали задание заказчика.

Житель Петербурга Степан Малохатько обратился в одну из кондитерских, чтобы заказать торт для "театра моды", в котором занимается его младшая сестра. Чем все обернулось, рассказала 5 декабря "Медуза".

Мужчина описал по смс задание для кондитеров. Торт должен был выглядеть, как логотип театра, похожий на дольку апельсина. В качестве примера, заказчик отправил фотографию детей, у которых были фирменные футболки.

Кондитерская не стала задавать лишних вопросов и приступила к выполнению заказа. Малохатько забрал торт без проверки и отвез на событие в кружке. За несколько минут до начала пиршества он раскрыл коробку и обнаружил нечто интересное.

На торте за 3900 рублей заказчик обнаружил далеко не то, что он ожидал. Мужчина быстро сорвал фотографию и вынес его в таком виде.

Фото: "Медуза"