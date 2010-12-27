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Петербуржец заказал торт для детского кружка, а получил сюрприз
Сегодня, 16:37
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nadiputintseva
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Петербуржец заказал торт для детского кружка, а получил сюрприз

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Кондитеры немного перепутали задание заказчика.

Житель Петербурга Степан Малохатько обратился в одну из кондитерских, чтобы заказать торт для "театра моды", в котором занимается его младшая сестра. Чем все обернулось, рассказала 5 декабря "Медуза".

Мужчина описал по смс задание для кондитеров. Торт должен был выглядеть, как логотип театра, похожий на дольку апельсина. В качестве примера, заказчик отправил фотографию детей, у которых были фирменные футболки.

Кондитерская не стала задавать лишних вопросов  и приступила к выполнению заказа. Малохатько забрал торт без проверки и отвез на событие в кружке. За несколько минут до начала пиршества он раскрыл коробку и обнаружил нечто интересное.

Петербуржец заказал торт для детского кружка, а получил сюрприз

На торте за 3900 рублей заказчик обнаружил далеко не то, что он ожидал. Мужчина быстро сорвал фотографию и вынес его в таком виде.

Фото: "Медуза"

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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