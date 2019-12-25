Петербуржец встретит Новый год в СИЗО из-за "парадного" секса

Следствие утверждает, что мужчина вступал в отношения с двумя школьницами, которым на момент преступлений не было 14 и 16 лет.

Санкт-Петербургский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя города Андрея Елагина, обвиняемого в совершении половых сношений с несовершеннолетними. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Согласно версии следствия, в период с 2020 по 2023 годы уже совершеннолетний мужчина вступал в половые отношения с двумя девочками, которым на тот момент не исполнилось 14 и 16 лет. По данным следствия, действия совершались по обоюдному согласию, без применения насилия или угроз, в подъездах жилых домов на разных адресах в городе.

Подозреваемый был задержан 26 декабря 2025 года. На судебном заседании он не признавал необходимости ареста и просил суд ограничиться более мягкой мерой пресечения, например, запретом определённых действий. Однако суд, рассмотрев материалы дела и доводы стороны обвинения о возможности скрыться от следствия, постановил заключить мужчину под стражу.

Андрей Е. будет находиться в следственном изоляторе до 25 февраля 2026 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также за совершение развратных действий.

Фото: Piter.TV