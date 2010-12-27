Петербуржец нашел на чердаке ружье деда и сдал его в Росгвардию

Житель Северной столицы нашел на чердаке своей дачи одноствольное ружье. Вероятно, оружие принадлежало его деду.

В отделение Росгвардии по Василеостровскому району пришел местный житель с охотничьим ружьем. Как рассказал горожанин, он разбирал чердак на даче в поселке Вырица Ленинградской области. Среди ветоши он нашел оружие. Скорее всего, ружье принадлежало его деду, который раньше жил в доме.

Понимая, что ружье не зарегистрировано, а значит, находится у него незаконно, петербуржец решил обратиться в территориальный отдел Росгвардии с заявлением о сдаче своей находки. Пресс-служба Росгвардии

Специалисты определили, что мужчина сдал однозарядное курковое ружье марки "ЗК-М" калибра 16 мм. Его выпустили в 1953 году, но оно до сих пор внешне выглядит пригодным для стрельбы. На учете в Росгвардии оружие не состоит, поэтому хранение его было незаконным.

Так как петербуржец добровольно сдал оружие, то его не только не накажут за неосознанное нарушение закона, но он также может претендовать на денежное вознаграждение. Оружие же отправят в утиль.

Фото: Пресс-служба Росгвардии