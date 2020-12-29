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Петербуржец с зонтом помог разъехаться автомобилистам в Московском районе

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Очевидцы отметили, что на соседней улице сотрудники ДПС проверяли документы у водителей.

Во вторник, 26 января, прохожий с зонтиком помог водителям на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта разъехаться без помощи инспекторов ДПС. Там мог произойти еще один транспортный коллапс из-за сломанного светофора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Герой нашего времени 

отметил петербуржец. 

В комментариях под постом пользователи сети выразили благодарность и уважение молодому человеку. Некоторые предположили, что регулировщиком мог стать инспектор в гражданской одежде:

Водитель, который снял на видео работу регулировщика с зонтом, отметил, что сотрудники ДПС проверяли документы у автомобилистов. 

Ранее мы писали, что поломка светофора обернулась коллапсом на площади Восстания.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дорожный коллапс, регулирование движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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