Мужчина с металлоискателем обнаружил в лесу Зеленогорска человеческие останки

Останкам может быть около 1,5 лет.

Поиск металлолома для жителя республики Марий Эл в Курортном районе Петербурга закончился неожиданной находкой. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, накануне утром в лесном массиве у дома по улице Строителей в Зеленогорске мужчина заметил палатку.

Там были найдены части скелета человека – стопа, голени, части шейного отдела позвоночника, плечо, ключицы, лопатки. Останкам может быть около 1,5 лет – их отправили в морг на исследование.

На этой неделе двое жителей Ленобласти, отправившись в лес за грибами, обнаружили неподалеку от озера Каменка человеческие останки и детали одежды. О своей находке они сразу сообщили в полицию.

Фото: Piter.tv