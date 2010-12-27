Петербуржец продает "камень-исполнитель сокровенных желаний"

Продавец хочет за него 250 тысяч рублей.

На сайте объявлений Avito 14 августа появилось объявление о продаже необычного товара. Александр из Санкт-Петербурга продает камень, который исполняет желание.

"Просят о самом сокровенном желании: об удаче в любви, о счастливом браке или о зачатии, о замужестве, о рождении детей, о семейном счастье. Оберегающие семью от ссор и измен и дарующие бесплодным парам чудо рождения ребенка", – описывает свой товар продавец.

Александр утверждает, что валун привезен со святого места в деревне Лызлово Московской области. За чудо-камень мужчина хочет 250 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: названа цена самой дорогой комнаты в Петербурге.

Фото: Avito