Названа цена самой дорогой комнаты в Петербурге

Эксперты отметили, что за эту же цену можно приобрести двухкомнатную или трехкомнатную квартиру.

Эксперты "Авито" рассказали о самой дорогой комнате в Петербурге. Первое место разделили комната в коммунальной квартире недалеко от "Достоевской" и "Владимирской", а также студия в Василеостровском районе.

Жилплощадь оценили в 2,83 млн рублей. Комната на "Достоевской" занимает 25,5 кв.метров. Она является одной из семи в "коммуналке". Одно из достоинств - отдельный туалет. Сама квартира располагается в четырехэтажном кирпичном доме.

Студия в 20 кв.метров в Василеостровском районе может похвастаться наземным паркингом и открытым двором. По словам владельца, в ней есть все необходимое - телефон, Интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды. Вход в квартиру охраняет железная дверь.

По оценкам экспертов, за меньшую цену в 2,75 млн рублей можно купить двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии в 10 минутах ходьба от станции метро "Гражданский проспект". Еще одна альтернатива - трехкомнатная квартира площадью 57,2 кв. метров в Белоострове.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге могут установить четыре мемориальных доски в память об Анне Ахматовой.

Фото: pixabay.com