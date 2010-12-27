Петербуржец навестил возлюбленную с оружием и предупредил о войне

В Петербурге странный мужчин пытался убедить сотрудников парикмахерской о начале войны.

Житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения заявился в парикмахерскую на улице Лазо с ружьем. Мужчина подозвал к себе девушку, к которой не ровно дышит, и потребовал освободить помещение, в связи с началом войны.

Как сообщают СМИ, за девушкой пришел 43-летний петербуржец, который был явно пьяным. В парикмахерской возникла паника из-за оружия, которым размахивал мужчина.

На место инцидента прибыли сотрудники вневедомственной охраны и успокоили гражданина. Спустя некоторое в время специалисты обнаружили в машине травматический пистолет. Оружие зарегистрировано, но при себе разрешения у владельца не нашлось.

Мужчину доставили в отдел и задержали на двое суток. В полиции установили, что он состоит на учете в психдиспансере и несколько лет назад проходил необходимое лечение.