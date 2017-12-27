Петербуржец навестил бывшую жену с гранатой‍

Обстоятельства случившегося проясняются.

Вечером 27 января в Приморском районе петербуржец наведался в гости к бывшей жене, прихватив с собой гранату и патроны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

В 17:40 в отдел полиции поступил звонок от 37-летней местной жительницы, которая заявила, что в ее квартиру, расположенную на Богатырском проспекте пришел с угрозами ее бывший муж.

Оперативники выехали на место происшествия, где смогли задержать 41-летнего мужчину. При себе у него обнаружили и изъяли корпус гранаты и 46 патронов.

Вооруженного злоумышленника доставили в отдел полиции. Боеприпасы были отправлены на экспертизу. По факту случившегося ведется проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.