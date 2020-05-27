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Петербуржец приобрел авиабилет в Индию за 864,4 тыс. рублей
Сегодня, 11:53
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Петербуржец приобрел авиабилет в Индию за 864,4 тыс. рублей

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В России зафиксировали рекордные траты на авиабилеты.

Житель Петербурга заплатил 864,4 тыс. рублей за перелет в индийский Мумбаи. Самый дорогой авиабилет за первое полугодие 2026 года оказался еще дороже и стоил 1,1 млн рублей.

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировали рекордные расходы на авиаперелеты. Один из самых дорогих билетов в одну сторону приобрел житель Петербурга, который оформил перелет из города в Мумбаи за 864,4 тыс. рублей.

По данным сервиса "Туту", максимальная стоимость авиабилета туда и обратно за этот период составила 1,1 млн рублей. За такую сумму пассажир приобрел перелет на Мальдивы.

Рекордные чеки были зафиксированы среди пользователей сервиса при покупке авиабилетов в течение первых 6 месяцев года.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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