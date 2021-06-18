Петербуржец пожаловался на проблемы с ливневкой на Лиговском

На Лиговском проспекте вода после дождей стоит до 15 часов.

Житель Петербурга сообщил о проблеме с ливневой канализацией возле дома на Лиговском проспекте. После осадков вода остается на участке до 15 часов. В Петербурге местный житель обратился с жалобой на работу ливневой канализации возле дома №242, строение 1, на Лиговском проспекте. Сообщение появилось на портале "Наш Санкт-Петербург".

По словам заявителя, после дождей система водоотведения не справляется с объемом воды. В результате на участке образуется большая лужа, которая сохраняется в течение длительного времени.

Автор обращения отметил, что вода может стоять от 12 до 15 часов. Он попросил провести очистку ливневой канализации, чтобы устранить проблему с регулярным скоплением осадков.

Ответственным за решение вопроса назначили ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Обращение поступило 11 июля и сейчас находится на рассмотрении. Завершить работы планируют до 27 июля 2026 года.

Фото: портал "Наш Санкт-Петербург"