Петербуржец потерял сознание и упал под поезд на красной ветке

Мужчина упал на пути на станции "Площадь Восстания", он остался жив.

В метрополитене Петербурга 9 февраля остановили движение на красной ветке. Пассажир из-за плохого самочувствия упал на рельсы. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Мужчина упал на пути на станции "Площадь Восстания", он остался жив. По словам очевидцев, мужчине стало плохо. На время спасательных работ поезда на участке от станции метро "Проспект Ветеранов" до "Девяткино" курсировали с увеличенным интервалом. Полностью движение остановили на участке от станции "Площадь Ленина" до станции "Нарвская".

С 17:15 движение восстановлено в штатном режиме.

Фото: Piter.tv

