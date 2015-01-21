Петербуржец попал под поезд на станции Ручьи

Мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте в наушниках.

В прошедшие выходные в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 8 км на ж/д участке Новая Охта (Мурино)-Ручьи электропоезд, следующий по маршруту Сосново-Петербург, наехал на переходившего рейсы мужчину 1992 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Несмотря на то, что машинист поезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД РФ на транспорте проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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