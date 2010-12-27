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Петербуржец получил 2,5 года условно за двухлетний комментарий в соцсети
Сегодня, 17:46
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Shdaria
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Петербуржец получил 2,5 года условно за двухлетний комментарий в соцсети

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В Петербурге молодой человек получил лишение свободы сроком на 2,5 года за комментарий во "Вконтакте".

Петербуржец получил уголовное дело за "свободу слова". Молодой человек посмел открыто высказаться в сети. Суд оценил комментарий в соцсети "Вконтакте", как призыв пользователей "к осуществлению экстремистской деятельности в отношении лиц кавказской национальности". Правда, речь была опубликована Виталием Павловским два года назад в сообществе.

Стоит отметить, что слова петербуржца подошли к двум уголовным статьям: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В Кировском суде Павловский признал свою вину. Нарушителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком три года.

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , уголовное дело за комментарий
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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