Петербуржец получил условный срок за хранение взрывчатки и обреза

Фрунзенский районный суд огласил приговор Павлу Войну. Мужчина хранил у себя дома взрывчатку и карабин.

Жителя Фрунзенского района осудили за небольшой оружейный склад на территории своей квартиры. Павел Войн держал по месту жительства 331 грамм пороха и самодельный карабин. Это было гладкоствольное огнестрельное оружие с дульнозарядной однозарядной системой. В 2017 году полиция обнаружила это "хранилище" и изъяла вооружение. А Павла Война передали в руки следствия по статье 222.1 УК РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На суде правонарушитель полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1.5 года, условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом 20 000 рублей.

Фото: Piter.TV