Петербуржец не выжил при падении в лестничный пролет

В Петербурге мужчина погиб от многочисленных травм, которые получил в результате падения в парадной дома.

В центре Северной столицы 9 февраля скончался мужчина, упав в лестничный пролет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Происшествия случилось накануне, в парадной дома №12 по 1-й Красноармейской улице. Известно, что 46-летний петербуржец угодил в лестничный пролет с третьего этажа. Его госпитализировали в больницу, где у местного жителя диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытые травмы живота и груди. Пациент скончался через час, после прибытия в медицинское учреждение.