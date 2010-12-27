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Петербуржец не выжил при падении в лестничный пролет
Сегодня, 14:47
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Shdaria
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Петербуржец не выжил при падении в лестничный пролет

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В Петербурге мужчина погиб от многочисленных травм, которые получил в результате падения в парадной дома.

В центре Северной столицы 9 февраля скончался мужчина, упав в лестничный пролет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Происшествия случилось накануне, в парадной дома №12 по 1-й Красноармейской улице. Известно, что 46-летний петербуржец угодил в лестничный пролет с третьего этажа. Его госпитализировали в больницу, где у местного жителя диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытые травмы живота и груди. Пациент скончался через час, после прибытия в медицинское учреждение.

 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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