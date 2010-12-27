В четверг в Петербурге утонули мужчина и подросток

Первый несчастный случай произошел на пляже Канонерского острова, другой - в Выборгском районе Ленобласти.

В четверг в Петербурге и Ленобласти снова утонули двое мужчин, сообщает 3 августа издание "Фонтанка".

В четверг, 2 августа, около пяти вечера 47-летний петербуржец проводил время в компании товарища на пляже Канонерского острова. Мужчины выпивали спиртные напитки. Разгорячённый петербуржец решил совершить морской марш-бросок до Васильевского острова. Мужчина зашёл в воду, начал плыть и вскоре пропал. На берег он так и не вернулся. Вечером с заявлением о пропаже сына обратилась в полицию 73-летняя мать утонувшего.

Другой несчастный случай произошёл в Выборгском районе Ленобласти. Мужчина с двумя сыновьями приехал на пикник к реке Рощинке. Дети отправились купаться. Через некоторое время младший из сыновей начал тонуть. Отцу удалось вытащить ребенка, ему в этом помог старший сын. Парень вытолкнул брата из воды, но сам утонул.

Напомним, всего за сезон в Петербурге в воде погибли около 30 человек.

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