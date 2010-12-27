Петербуржец подозревается в растлении несовершеннолетней

В Петербурге задержан мужчина-педофил, который приставал к 14-летней школьнице.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет расследует уголовное дело сексуального характер. 24-летний житель Красногвардейского района обвиняется в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 марта.

У мужчины вызвала нездоровый интерес 14-летняя школьница. Следствие предполагает, что мужчина уделял внимание не только своей спутнице, но и её малолетней воспитаннице. Преступник уделял свое внимание девочке еще в 2014 году, когда ей было всего 11 лет.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, а также предъявлении ему обвинения в насильственных действиях сексуального характера.