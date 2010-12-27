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Петербуржец отказался платить за шаверму, угрожая ножом
Сегодня, 14:19
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nadiputintseva
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Петербуржец отказался платить за шаверму, угрожая ножом

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В Петербурге задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на кафе с шавермой

В Санкт-Петербурге был задержан 31-летний мужчина, который угрожал ножом сотрудникам кафе с шавермой, сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по городу и области.

Известно, что инцидент случился 14 октября ночью в кафе, расположенном на улице Партизана Германа, 22А. Мужчина отказался оплачивать свой заказ в полной мере, после чего достал нож и потребовал всю выручку из кассы.  Работнику заведения удалось незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации.

Оперативно прибывшая на место охрана обезоружила недовольного посетителя.  По факту преступления возбуждено уголовное дело. 

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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