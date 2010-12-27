Петербуржец около клуба в Купчино получил пулевое ранение в грудь

В результате драки около клуба петербуржец получил пулю в грудь

В ночь на 9 октября около клуба, находящегося напротив отдела полиции, по адресу Купчинская дом 15 в результате драки 41-летний мужчина получил пулевое ранение, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что драка произошла в состоянии алкогольного опьянения, второго участника найти не удалось. Пьяного пострадавшего доставили в тяжелом состоянии около 5 часов утра в НИИ скорой помощи 8 октября.

Мужчина был доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а в результате проникающего пулевого ранения из травматического оружия с кровоизлиянием в левое легкое.