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В Петербурге осудят пьяного пациента, покалечившего фельдшера скорой помощи
Сегодня, 15:23
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lesjasap
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В Петербурге осудят пьяного пациента, покалечившего фельдшера скорой помощи

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Петербуржец в суде ответит за избиение медика из Скорой помощи.

В Петроградском районном суде рассмотрят дело в отношении петербуржца, избившего врача скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры города. 

Напомним, что инцидент произошел 18 декабря 2017 года. Обвиняемый вызвал фельдшеров ради оказания неотложной помощи. Мужчина жаловался на острую боль в животе. Медики прибыли из отделения 32 городской поликлиники.  В ходе осмотра пациент без видимой на то причины напал на сотрудников. Злоумышленник встал с кровати и дважды ударил кулаком персонал медучреждения в область грудины и лица.

В результате агрессивного поведения мужчины, фельдшер получил закрытую тупую травму головы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей груди. Суд назначил ему наказание до двух лет лишения свободы. 
 

Теги: избиение , нападение , прокуратура , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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