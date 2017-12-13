В Петербурге осудят пьяного пациента, покалечившего фельдшера скорой помощи

Петербуржец в суде ответит за избиение медика из Скорой помощи.

В Петроградском районном суде рассмотрят дело в отношении петербуржца, избившего врача скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры города.

Напомним, что инцидент произошел 18 декабря 2017 года. Обвиняемый вызвал фельдшеров ради оказания неотложной помощи. Мужчина жаловался на острую боль в животе. Медики прибыли из отделения 32 городской поликлиники. В ходе осмотра пациент без видимой на то причины напал на сотрудников. Злоумышленник встал с кровати и дважды ударил кулаком персонал медучреждения в область грудины и лица.

В результате агрессивного поведения мужчины, фельдшер получил закрытую тупую травму головы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей груди. Суд назначил ему наказание до двух лет лишения свободы.

