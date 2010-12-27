Петербуржцы подрались из-за котенка

В Петербурге мужчина избил приятеля ради кота.

Житель Петербурга обвиняется в нападении на приятеля с целью хищения котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Дело возбуждено по статье “разбой”. Инцидент произошел в ноябре 2017 года в квартире дома на проспекте Культуры.

Согласно информации ведомства, любитель животных потребовал, чтобы его знакомый отдал ему пятимесячного котенка, но в ответ получил отказ. От недовольства мужчина набросился на своего приятеля и ударил его в лицо два раза. В результате пострадавший оказался с переломом костей носа.

По завершению, нападавший все же забрал котенка. По факту случившегося У возбуждено уголовное дело и направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.