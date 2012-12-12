Петербуржец купил взрывпакет на Удельном рынке и получил срок

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Александра Санчука. Мужчину обвиняли в незаконном приобретении взрывного устройства.

Житель Петербурга Александр Санчук у неизвестного продавца на Удельном рынке купил взрывпакет. Цилиндрический предмет применяется для имитации взрыва ручных гранат при обучении военных.

Взрывоопасный предмет забрали у Санчуна во время личного досмотра в отделении полиции Приморского района. После расследования дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приморский районный суд приговорил мужчину к году условного срока. Кроме того, еще два году он будет на испытательном сроке. Санчук также заплатит штраф – 20 тысяч рублей.