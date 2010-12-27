Петербуржец избил "друга по рюмке" металлическим прутом

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге был задержан местный житель, избивший своего товарища металлическим прутом после распития спиртного. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в пятницу, 8 февраля, поздно вечером у одного из домов на Планерной улице. 29-летний мужчина распивал спиртное со своим товарищем, после чего набросился на него с железным прутом. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Злоумышленник задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.