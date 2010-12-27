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Петербуржец избил "друга по рюмке" металлическим прутом
Сегодня, 17:02
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TretyakovaS

Петербуржец избил "друга по рюмке" металлическим прутом

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Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге был задержан местный житель, избивший своего товарища металлическим прутом после распития спиртного. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в пятницу, 8 февраля, поздно вечером у одного из домов на Планерной улице. 29-летний мужчина распивал спиртное со своим товарищем, после чего набросился на него с железным прутом. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

Злоумышленник задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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