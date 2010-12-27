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Петербуржец хранил боеприпасы в гараже на Зольной
Сегодня, 15:34
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TretyakovaS

Петербуржец хранил боеприпасы в гараже на Зольной

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Правоохранители изъяли гранату и почти полторы сотни патронов.

Житель Петербурга хранил у себя в гараже боевой арсенал. Об этом пишет "Конкретно.ру".

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", боеприпасы были найдены днем 16 февраля напротив дома 2 по Зольной улице, на территории гаражного кооператива. В ходе осмотра гаража, который принадлежит 23-летнему петербуржцу, полицейские нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ, а также патроны калибров 5,6 мм, 7,62 и 9 мм в общем количестве более 120 штук. 

Опасные предметы были отправлены на экспертизу. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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