Петербуржец хранил боеприпасы в гараже на Зольной

Правоохранители изъяли гранату и почти полторы сотни патронов.

Житель Петербурга хранил у себя в гараже боевой арсенал. Об этом пишет "Конкретно.ру".

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", боеприпасы были найдены днем 16 февраля напротив дома 2 по Зольной улице, на территории гаражного кооператива. В ходе осмотра гаража, который принадлежит 23-летнему петербуржцу, полицейские нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ, а также патроны калибров 5,6 мм, 7,62 и 9 мм в общем количестве более 120 штук.

Опасные предметы были отправлены на экспертизу.