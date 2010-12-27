Петербуржец грозился взорвать шумную ТЭЦ в Автово

Петербуржец вызвал полицию из-за шумящей ТЭЦ с угрозами, что, в противном случае, взорвет ее.

10 октября вечером петербуржец позвонил в полицию и поставил условие, что если они не разберутся с шумной ТЭЦ, находящейся на улице Примакова, он ее взорвет сам.

После сообщения об угрозе взрыва, полицейские поехали разбираться не с энергетическим объектом, а сразу домой к телефонному террористу. Им оказался 66-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении.

Пенсионер сознался, что звонил только ради хулиганских мотивов и в действительности не собирался подрывать так мешающую ему ТЭЦ. Нарушителя задержали, работа на объекте не прекращалась.