Петербуржец Тимофей Гук выиграл золото ЧМ по паралимпийскому плаванию

Золото ЧМ добыто с отрывом в 13 сотых.

В Сингапуре петербуржец Тимофей Гук завоевал золотую медаль чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

В финале спортсмен обошёл соперника из Казахстана, опередив его на 13 сотых секунды. Ранее ещё один представитель Петербурга Владимир Даниленко стал серебряным призёром мирового первенства на дистанции 100 метров на спине.

В активе российской сборной на данный момент более трёх десятков наград. Завершение турнира запланировано на пятницу.

Фото: Pexels