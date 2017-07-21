Пьяный дебошир проломил голову петербуржцу возле ТРК на Гражданском

Ночью 21 июля в Калининском Петербурга избили мужчину рядом с торговым комплексом. Обидчика задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны.

Как сообщает "Фонтанка", ночью 21 июля в Калининском районе Петербурга возле торгового комплекса избили мужчину. Зачинщика драки задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны.



Потасовка завязалась у дома 41 корпус 2 по Гражданскому проспекту, где располагается ТРК "Академиеческий". Около 1:40 охранник заметил, что один мужчина жестоко избивает другого и вызвал правоохранителей. По прибытию патрульного автомобиля злоумышленник попытался сбежать, но был пойман и доставлен в третье отделение полиции. 23-летний нападавший был настолько пьян, что не смог адекватно себя вести. Пострадавшего от рук дебошира доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.