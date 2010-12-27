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Нет времени объяснять: петербуржцы жарят шашлыки на детской площадке
Сегодня, 14:45
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Shdaria
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Нет времени объяснять: петербуржцы жарят шашлыки на детской площадке

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В Петербурге люди устроили пикник прямо на детской площадке.

В Санкт-Петербурге жители Невского района не стали дожидаться солнечных дней и открыли шашлычный сезон прямо на детской площадке. Соседи жалуются на происходящее. 

Соседи возмущаются, что сегодняшний пикник далеко не первый случай. О недовольстве местные жители решили сообщить в соцсеть. На фото видно, как мужчина охотно занимается подготовкой шашлыка. Важно отметить, что действо происходит всего в паре метров от детей. 

У нас прямо на детской площадке, на скамейках стол в центре площадке мангал и музыка на горке.

Сосед 

Фото: Говорит Невский район ™

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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    Сегодня 15:08

    Почему нет? Должны быть зоны отдыха для людей старше пяти лет. Сейчас либо детская площадка, либо " Ходить запрещено"

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