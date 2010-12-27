Нет времени объяснять: петербуржцы жарят шашлыки на детской площадке

В Петербурге люди устроили пикник прямо на детской площадке.

В Санкт-Петербурге жители Невского района не стали дожидаться солнечных дней и открыли шашлычный сезон прямо на детской площадке. Соседи жалуются на происходящее.

Соседи возмущаются, что сегодняшний пикник далеко не первый случай. О недовольстве местные жители решили сообщить в соцсеть. На фото видно, как мужчина охотно занимается подготовкой шашлыка. Важно отметить, что действо происходит всего в паре метров от детей.

У нас прямо на детской площадке, на скамейках стол в центре площадке мангал и музыка на горке. Сосед

Фото: Говорит Невский район ™