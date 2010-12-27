Петербуржцы жалуются на угоны дорогостоящих иномарок

Злоумышленники охотятся за "Тойотами".

Накануне в полицию Петербурга поступило два заявления о краже дорогостоящих иномарок. Об этом сообщае пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Адмиралтейского района обратился 34 – летний гражданин с заявлением о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль марки "Тойота LandCruiser 150" 2018 года выпуска. Хозяин припарковал авто во дворе дома по улице Римского Корсакова. Ущерб составил более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Похожий случай произошел в Приморском районе. В полицию обратилась 36- летняя женщина с заявлением о том, что у дома по улице Парашютная неизвестный угнал автомобиль "Тойота Camry" 2018 года выпуска, принадлежащий заявительнице Ущерб она оценила в 2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).