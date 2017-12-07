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В Петербурге за капитальный ремонт недоплатили около 1,3 млрд рублей

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Владельцы жилых и нежилых помещений в Петербурге задолжали Фонду капитального ремонта больше 1,3 миллиарда рублей.

В Фонде капитального ремонта недосчитались 1,3 миллиарда взносов от петербуржцев. Владельцы жилых помещений в этом показателе сильно обогнали собственников нежилых. За квартиры и дома недоплатили 1,1 миллиарда рублей. А за коммерческие помещения задолжали 193 миллиона.

Должники получат специальные письма. В Фонде предсказывают, что после таких весточек около 20% должников расплатятся по счетам.

Уровень оплаты капитального ремонта в Северной столице считается самым высоким по стране. Всего по данным на октябрь сборы превысили три миллиарда.

Теги: капитальный ермонт , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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