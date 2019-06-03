Сбой в базе МРЭО второй день не дает петербуржцам зарегистрировать автомобили

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) ГИБДД в Петербурге второй день не дают горожанам зарегистрировать автомобили. По информации "Фонтанки", автомобилисты жалуются на сбои в базе данных.
По словам водителей, машины невозможно поставить на учет из-за неполадок на сайте, а сроки починки портала петербуржцам никто сказать не может.
Творится какой-то хаос. Просто отфутболивают людей.
автомобилист
Отмечается, что проблемы начались с базы в МРЭО №17, расположенной на Лабораторном проспекте. В издании уточняют, что такие сбои наблюдаются и в других регионах России, к тому же, все чаще в последнее время.
Ранее мы писали, что в Петербурге заблокировали сайт по продаже свидетельств о заключении брака.
Фото: pixabay
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