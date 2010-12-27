Петербуржцы выберут лучшие сады города

Инициативу запустил Комитет по благоустройству Северной столицы.

Петербуржцы смогут проголосовать за лучшие сады города. Конкурс на лучшую зеленую территорию объявил Комитет по благоустройству. Инициатива получила название "Парад садов".

Специалисты отметили, что учитываться будет не только мнение обычных жителей, но и оценки экспертов.Профессиональные судьи определят победителей по нескольким критериям. Одним из ключевых станет оформление, а также общее состояние деревьев, кустарников, газонов, расположения садовой мебели и т.д.

Чиновники создали шесть номинаций: "Сад цветов", "Уютный сад", "Исторический сад", "Креативный сад", "Сад плюс" и "Сад для всех". В общей сложности за звания поборются 17 объектов. Среди участников заявлен Удельный парк, сквер Димитрова и сад у Морского собора в Кронштадте. Отдать свой голос петербуржцы могут на официальной странице Комитета в социальной сети "Вконтакте". Организаторы подготовили краткое описание и фотографии номинантов.

Фото: Piter.tv