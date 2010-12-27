Выставка пройдет в музее Фаберже.

В Петербурге пройдет выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы. Об этом сообщают СМИ.

Живопись и графика из музейных и частных собраний будут представлены в музее Фаберже. Так, в течение двух месяцев горожане смогут насладиться уникальной ретроспективой двух художников. Основу экспозиции составят работы из собрания музея Долорес Ольмедо.

Кроме того, петербуржцы в образе Фриды Кало смогут бесплатно посетить выставку художницы

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