Петербуржцы увидят архивное кино

С 24 по 31 марта на Лендоке будет проходить "Эхо "Белых столбов"" — гастрольные показы единственного в России фестиваля архивного кино.

В Петербурге с 24 по 31 марта пройдет фестиваль "Эхо"Белых столбов"". Жителям города покажут архивное кино.

Главным событием будет показ отреставрированной версии "Обломка империи" Фридриха Эрмлера. Его можно будет увидеть в воскресенье, 24 марта, в 19.00.

Киноленту восстанавливали семь лет, она стала одним из важнейших международных проектов Госфильмофонда России. Покажут картину в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.

Показы бесплатные.