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Петербуржцы увидят архивное кино
Сегодня, 18:28
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TretyakovaS

Петербуржцы увидят архивное кино

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С 24 по 31 марта на Лендоке будет проходить "Эхо "Белых столбов"" — гастрольные показы единственного в России фестиваля архивного кино.

В Петербурге с 24 по 31 марта пройдет фестиваль "Эхо"Белых столбов"". Жителям города покажут архивное кино. 

Главным событием будет показ отреставрированной версии "Обломка империи"  Фридриха Эрмлера. Его можно будет увидеть в воскресенье, 24 марта, в 19.00.

Киноленту восстанавливали семь лет, она стала одним из важнейших международных проектов Госфильмофонда России. Покажут картину  в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.

Показы бесплатные.  

Теги: архивное кино, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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