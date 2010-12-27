В Петербурге пройдут пикеты против роста цен на железнодорожные билеты

В пятницу, 10 ноября пройдет серия одиночных пикетов с требованием вернуть обычные электрички на направление Финляндский вокзал — Белоостров.

В пятницу, 10 ноября жители Петербурга устроят серию одиночных пикетов с требованием вернуть обычные электрички на направление Финляндский вокзал — Белоостров.



По данным, ранее представленным Северо-Западной пригородной компанией, по указанному маршруту с 7 ноября будут курсировать "Ласточки", на которые не действуют проездные билеты. Поезда призваны обеспечить больший комфорт для пассажиров. Участники акции же считают, что такое нововведение больше похоже на завуалированное повышение цен, отмечают активисты в группе "Петербургский гражданин".



По словам участницы группы, активисты опасаются, что могут вырасти цены и на другие маршруты.



Пикеты пройдут у здания Северо-Западной пригородной компании.