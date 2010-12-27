Петербуржцы пожарили шашлыки на плоту посреди Финского залива

При этом на замеченном судне развивался пиратский флаг.

Петербуржцы заметили на территории Финского залива необычное водное средство. Оно представляло собой деревянный плот и было оборудовано мачтой с пиратским флагом, а также установленным на нем мангалом. Очевидцы рассказали о столь необычном событии в социальных сетях. Они добавили, что на борту клубились кольца дыма: "мореплаватели" затеяли шашлыки.

Также на плоту оказалась надувная лодка и импровизированный купол. Местные жители позавидовали водному пикнику и находчивости владельца судна. Такое времяпрепровождение пользователи Интернета назвали "мечтой интроверта".

Фото: Пикабу