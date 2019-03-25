Петербуржцы спасли из Невы тонущего мужчину

Пострадавший совершал променад по тающему льду, но провалился под собственной тяжестью в воду.

Днем 24 марта петербуржцы спасли провалившегося под лед мужчину. Как рассказывают очевидцы, пострадавший прогуливался по Неве, когда от потепления наледь под ним начала раскалываться. Следует добавить, что в ГУ МЧС предупреждают, что в городе выход на лед рек запрещен: сейчас начинается оттепель и в любой момент человек может оказаться не на твердой поверхности, а под водой.

Свидетели инцидента отметили, что местные жители решили не ждать экстренную службу, а вытащить бедолагу своими силами. У них получилось помочь мужчине выбраться из воды. Петербуржца спасли при помощи троса, а герои получили долю аплодисментов от наблюдающих горожан. Уже на берегу жертву ждали правоохранительные органы.

Видео: YouTube